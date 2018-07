AKTIE IM FOKUS 2: Starkes Quartal treibt Linde-Aktie an - Praxair-Fusion im Plan

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Linde-Aktionären kommen die Quartalszahlen des Gasekonzerns am Mittwoch gut an.



Die im Dax notierten und vor der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair bereits zum Umtausch eingereichten Papiere kletterten am Morgen an der Spitze des deutschen Leitindex um 2,36 Prozent auf 212,50 Euro. Sie nahmen damit wieder Kurs auf die jüngsten Hochs knapp unter 220 Euro.

Der Konzern zeigt sich vor der geplanten Fusion mit Praxair in robuster Verfassung, wie das zweite Quartal mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg zeigt. Laut Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan hat Linde im zweiten Quartal in jeglicher Hinsicht positiv abgeschnitten. Das Unternehmen profitierte vor allem von besseren Geschäften in der kleineren Sparte Anlagenbau. Laut Udeshi hat auch das Gasegeschäft beim Umsatz die Erwartungen etwas übertroffen.

Von "sehr starken Ergebnissen" sprach denn auch Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Der Gasehersteller habe von Kosteneinsparungen profitiert, was sein Kollege Hans-Peter Wodniok vom Analysehaus Alphavalue als "erstaunlich" wertete. Die Erholung im Anlagenbau gehe rascher voran als erwartet und im Geschäft mit Industriegasen gewinne die Erholung an Fahrt, fügte Mayer hinzu. Er behält die Aktie daher weiter auf seiner "Top-Pick"-Empfehlungsliste für Chemietitel.

Auch der angestrebte Zusammenschluss mit Praxair sei weiter im Plan, betonte Linde am Mittwoch. Laut Analyst Peter Spengler von der DZ Bank liegt hierauf gegenwärtig ohnehin der Fokus bei der Aktie. Ein Abschluss wird im zweiten Halbjahr erwartet. Adam Collins vom Analysehaus Liberum rechnet damit, dass der Wert von Linde durch Synergien um 35 Euro je Aktie steigen könnte. Dies sei jedoch im Kurs bereits eingepreist.