AKTIE IM FOKUS 2: Starke Nutzerzahlen treiben Netflix nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

(neu: Kurs, Analysten, mehr Details und Hintergrund)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Begeistert haben Anleger am Mittwoch den starken Nutzerzustrom von Netflix aufgenommen.



Die Aktien des Anbieters von Videostreaming schnellten im frühen Handel an der Wall Street in einem schwachen Börsenumfeld um 5,3 Prozent nach oben auf knapp 365 US-Dollar, den höchsten Stand seit zwei Wochen. Sie lagen damit klar an der Spitze des Technologie-Index Nasdaq 100. In der Spitze waren sie sogar um fast 10 Prozent vorgerückt.

Nach einem mäßigen zweiten Quartal ist Netflix wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Im dritten Quartal lockte der Videostreaming-Dienst knapp sieben Millionen neue Nutzer an. Damit übertraf der Dienst seine eigene Prognose von fünf Millionen deutlich. Für das laufende Quartal rechnet Netflix sogar mit 9,4 Millionen neuen Nutzern nach 8,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Analysten reagierten entsprechend positiv: "Die Zahl der Nettoneukunden liegt deutlich über unserer Schätzung und über der Konsensprognose, angetrieben von einem weltweit starken Wachstum, einschließlich Asien", schrieb Mark Kelley vom Investmenthaus Nomura. Außerhalb des Heimatmarktes habe die Neukundenzahl seine Schätzung sogar um rund ein Drittel übertroffen.

Kannan Venkateshwar von der Barclays Bank schloss aus den Prognosen des Unternehmens, dass dieses im laufenden Jahr 27,4 Millionen neue zahlende Nutzer gewinnen dürfte - eine "unglaubliche" Zahl, so der Analyst. Ein derart starkes Wachstum untermauere die Bewertung der Papiere am Aktienmarkt. Als Konsequenz schraubte er das Kursziel von 415 auf 430 Dollar nach oben und riet weiter zum Kauf.

Im Juni waren die Netflix-Aktien auf ein Rekordhoch von gut 423 Dollar gestiegen. Knapp vier Wochen später jedoch brachen sie nach enttäuschenden Ergebnissen im zweiten Quartal ein und gaben in der Folge weiter nach. Ihr vorläufiges Tief markierten sie im August bei knapp 311 Dollar. Hiervon haben sie sich nun wieder deutlich nach oben abgesetzt./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------