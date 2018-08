AKTIE IM FOKUS 2: Sixt-Stämme steigen auf Rekordhoch

(neu: Stämme auf Rekordhoch)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally der im SDax gelisteten Stammaktien von Sixt hat sich am Montag fortgesetzt.



Am Nachmittag zogen die Papiere um bis zu 6,69 Prozent auf 118,00 Euro an und kletterten damit auf ein Rekordhoch. Zuletzt standen sie an der Spitze des Kleinwerteindex mehr als 4 Prozent höher bei 115,30 Euro.

Nachdem Analyst Hela Zarrouk von Oddo BHF in seiner jüngsten Studie mit 125 Euro noch deutliches Potenzial signalisierte, ist der Aktienkurs gemessen am unveränderten Ziel von 118 Euro des Experten Pierre Groning von Hauck & Aufhäuser fast ausgereizt.