AKTIE IM FOKUS 2: Siemens überzeugt mit sprudelnden Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Gewinne und ambitioniertere Ziele haben die Siemens-Anleger am Mittwoch begeistert.



Die Aktien des Elektrounternehmens sprangen nach dem Quartalsbericht samt angehobenem Jahresgewinnziel bis zum Handelsschluss um 5,63 Prozent auf 122,80 Euro an. Damit standen die Papiere an der Spitze des starken Dax .

Von ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei 130,27 Euro sind die Siemens-Papiere damit keine 8 Euro mehr entfernt. Sowohl Händler als auch Analysten waren voll des Lobes über die "herausragende Rentabilität". Zahlreiche Experten schraubten das Kursziel für die Siemens-Aktie hoch.

Analyst Firdaus Ibrahim von S&P Global hält die Aufstockung des Gewinnziels angesichts der politischen Unsicherheiten zwar für einen mutigen Schritt. Das Ziel sei aber erreichbar. Commerzbank-Analyst Ingo-Martin Schachel verwies zwar darauf, dass in der bisherigen Konsensschätzung auch das nun höhere Konzernziel längst vorweggenommen worden sei. Er hält es aber nach wie vor für "konservativ".

MARGEN ÜBERZEUGEN IN FAST ALLEN SPARTEN

Positiv, aber nicht ganz so euphorisch wie viele andere Experten, äußerte sich Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Das Ergebnis sei stark ausgefallen, obwohl Siemens in sechs seiner acht Sparten beim Umsatz schlechter als erwartet abgeschnitten habe, schrieb er. Dem überraschend starken Gewinn in der Industriesparte zollte allerdings auch er Respekt. Mit nur einer Ausnahme hätten alle Sparten mit ihren Margen die Markterwartungen übertroffen, hob de-Bray hervor und ist sich daher mit Commerzbank-Analyst Schachel einig, dass die neuen Siemens-Ziele vorsichtig erscheinen.

Siemens hatte am Dienstagabend über einen überraschend starken Gewinn im ersten Geschäftsquartal informiert und seine Gewinnprognose für 2016/17 kräftig erhöht. Auf Jahressicht soll je Aktie nun ein Gewinn (EPS) von 7,20 bis 7,70 Euro herauskommen, womit sich der Überschuss auf bis zu 6,55 Milliarden Euro belaufen könnte. Zuvor hatte Siemens ein EPS von 6,80 bis 7,20 Euro anvisiert./ck/ag/stb/la/he