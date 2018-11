AKTIE IM FOKUS 2: Shop Apotheke bereitet Aktionären arge Kopfschmerzen

(neu: Aktienkurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die düstere Aussicht auf weitere Verluste der Shop Apotheke in diesem Jahr hat die Anleger am Mittwoch in die Flucht getrieben.



Eine Gewinnwarnung der im niederländischen Venlo ansässigen Online-Apotheke ließ den Aktienkurs um rund ein Fünftel auf 36,20 Euro einbrechen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende April.

Das Unternehmen senkte die Prognose für die bereinigte Gewinnmarge (Ebitda) auf minus 2,0 Prozent und begründete dies mit einem "preisintensiven Wettbewerbsumfeld in Deutschland". Mit zusätzlichen Aufwendungen für das Marketing soll nun das Wachstum im kommenden Jahr angekurbelt werden. Am Umsatzziel hält die Versandapotheke derweil fest.

"Preisdruck ist ein neues Thema", sagte Analyst Andeas Riemann von der Commerzbank. Die Konsolidierung in der Branche belaste die Preise, weshalb die Shop Apotheke mit höheren Ausgaben für das Marketing gegensteuere. Nachdem die Gewinne im ersten Halbjahr unter den Erwartungen geblieben seien, komme die Gewinnwarnung nicht ganz überraschend. Die Marktprognose für die bereinigte Ebitda-Marge in diesem Jahr liegt dem Experten zufolge bei minus 0,7 Prozent.

Die Nachrichten von der Shop Apotheke zogen an der Züricher Börse auch die Aktien des schweizerischen Kontrahenten Zur Rose um knapp 7 Prozent mit nach unten. "Der Preisdruck auf dem deutschen Markt wird auch Zur Rose belasten", sagte Analyst Georg Orgonas von der Berenberg Bank. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen seien sehr ähnlich.

Wer die Aktien der Shop Apotheke beim Börsengang von vor zwei Jahren gezeichnet hatte, kann sich immer noch über ein Kursplus von knapp 30 Prozent freuen. Das Unternehmen hatte die Papiere seinerzeit zu 28 Euro an den Markt gebracht. Gut ein Jahr später erreichten sie bei knapp 65 Euro ein Rekordhoch. Von diesem haben sie mittlerweile etwa 44 Prozent eingebüßt. Im September waren die Aktien in den Nebenwertindex SDax aufgerückt./bek/la/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------