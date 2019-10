AKTIE IM FOKUS 2: Schwindende Gewinnerwartungen drücken Nokia auf Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die von Nokia für 2019 und 2020 gekappten Ergebnisziele sowie die gestrichene Dividende haben die Aktie des Netzwerkausrüsters am Donnerstag auf ein Rekordtief geschickt.



Das Papier sackte an der Börse in Helsinki zeitweise bis auf 3,57 Euro. Anschließend erholte es sich leicht, gab zur Mittagszeit aber immer noch mehr als ein Fünftel auf 3,78 Euro ab. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit ein Viertel an Wert eingebüßt.

Nachdem die Finnen vor der Bekanntgabe ihrer Quartalsbilanz vorsichtiger geworden waren, seien die Resultate für das dritte Jahresviertel dann doch etwas besser ausgefallen, kommentierte UBS-Analyst David Mulholland. Doch nun habe Nokia die Margenziele für dieses und das kommende Jahr beträchtlich zusammengestrichen. Das bringe die Aktie unter Druck, "auch wenn der Markt den bisherigen Zielen wohl wenig Glauben geschenkt haben dürfte", kommentierte er.

Goldman-Analyst Alexander Duval und Sandeep Deshpande von JPMorgan halten die vorgelegten Quartalszahlen ebenfalls für besser als erwartet. Das rücke aber komplett in den Hintergrund, betonten beide ebenso wie der UBS-Experte. Wegen notwendiger Investitionen lägen die neuen Ergebnisschätzungen des Konzerns nun 30 Prozent unter der Markterwartung für das Ergebnis je Aktie, schrieb etwa Duval und verwies außerdem auf die ausgesetzte Dividende. Er bekräftigte daher seine Verkaufsempfehlung./ck/jkr/jha/

