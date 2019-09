AKTIE IM FOKUS 2: Rückenwind für Rocket Internet nach guten Zahlen ebbt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Halbjahreszahlen von Rocket Internet sind am Donnerstag bei den Anlegern nur am frühen Vormittag gut angekommen.



Die Papiere des Startup-Investors kletterten zuerst bis auf 25,40 Euro, wo dann aber der Rückenwind nachließ. Zur Mittagszeit fielen sie dann unter die Gewinnschwelle, zuletzt gaben sie 0,3 Prozent auf 24,32 Euro ab.

Händlern zufolge übertrafen die Resultate die Erwartungen. Die Erlöse waren im ersten Halbjahr auf 32 Millionen Euro gestiegen und der Gewinn nach Steuern auf 548 Millionen Euro. Positiv erwähnt wurde am Morgen von Börsianern auch der hohe Bestand an liquiden Mitteln. Das Unternehmen sitzt derzeit auf drei Milliarden Euro und damit üppigen Mitteln, die nun für neue Investitionen in junge Internet- und Technologieunternehmen zur Verfügung stünden.

Den Rückenwind büßte die Aktie infolge von Aussagen im Rahmen der Telefonkonferenz ein. Konzernchef Oliver Samwer habe dort die Erwartungen an schnelle weitere Börsengänge von Beteiligungen gedämpft, die den Unternehmenswert steigern könnten, sagten Händler./tih/fba

