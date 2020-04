AKTIE IM FOKUS 2: Quartal beflügelt Just Eat - Sorgen bei Delivery Hero um Woowa

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

(neu: Sorgen um Woowa)

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Ein starkes erstes Quartal hat am Donnerstag die Aktien von Just Eat Takeaway beflügelt.



Sie rückten im Londoner Handel um 10 Prozent vor, nachdem der Essenslieferdienst von einem Bestellwachstum um 50 Prozent berichtet hatte. RBC-Expertin Sherri Malek wies dabei auf die Entwicklung in Deutschland hin, wo der Anstieg um 126 Prozent vor allem die Übernahme der Länderaktivitäten von Delivery Hero wiederspiegelt.

Für die Anleger von Delivery Hero wurde der Donnerstag aber zu einem trüben Tag. Die Papiere sackten in der Spitze prozentual zweistellig ab, konnten ihren Abschlag aber auf zuletzt 5,5 Prozent reduzieren. Am Markt wurde dabei auf einen Bericht in der "Korea Times" verwiesen, wonach sich die Milliardenübernahme des dortigen Essenslieferanten Woowa wegen einer näheren Betrachtung durch die Regulierungsbehörden verzögere. Wie es heißt, soll dabei auch ein neues Abrechnungsmodell näher überprüft werden.

Nach Einschätzung des UBS-Experten Hubert Jeaneau könnten die Sorgen nun wieder zunehmen, dass die seit Dezember im Raum stehende Transaktion womöglich nicht durchgeht. Er betonte, als alleinstehendes Unternehmen würde er den in Berlin ansässigen Online-Essenslieferdienst statt mit dem derzeitigen Kursziel von 94 Euro nur mit 85 Euro je Aktie bewerten./tih/jha/

