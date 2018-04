AKTIE IM FOKUS 2: Preisprognose der Lufthansa belastet Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der Lufthansa sind nach Quartalszahlen der Airline am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Oktober 2017 gefallen.



Mit einem Abschlag von 6,13 Prozent auf 24,04 Euro lagen sie zur Mittagszeit am Ende des Dax . Analyst Daniel Roeska von der Investmentbank Bernstein verwies auf die Preisprognose für das Gesamtjahr, die Anleger enttäuschen könnte.

So habe die Lufthansa an der Prognose festgehalten, dass die Umsätze je angebotenem Sitzkilometer vor Währungseinflüssen in diesem Jahr stabil bleiben. Das aber würde für das zweite Halbjahr auf niedrigere Durchschnittspreise hindeuten. "Die Konsensschätzung läuft jedoch auf eine bessere Entwicklung hinaus, was für Enttäuschung sorgen könnte", schrieb der Analyst in einer Studie./bek/stw/zb

