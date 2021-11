AKTIE IM FOKUS 2: Positivere Signale von Delivery Hero machen Mut

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

(neu: Kurs, Experten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zuversichtlicherer Ausblick und erfreuliche Quartalszahlen haben die zuletzt schwächelnden Aktien von Delivery Hero angeschoben.



Der Kurs stieg bis zum späten Donnerstagvormittag um 2,8 Prozent auf 115 Euro und setzte sich damit an die Dax-Spitze . Der rekordhohe deutsche Leitindex lag zeitgleich nur knapp im Plus.

Delivery Hero wird bei den Jahreszielen etwas optimistischer, nachdem der Konzern im dritten Quartal zulegen konnte. Bei Delivery Hero laufe es rund, schrieb Analyst Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies. Aufträge, Bruttowarenwert und der Gesamtumsatz der Segmente hätten die Erwartungen übertroffen.

Analyst Rob Joyce von der US-Investmentbank Goldman Sachs ergänzte, der Ausblick sei zwar etwas mau. Hier aber plane Delivery Hero wohl nur konservativ.

Der Experte Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan hingegen resümierte, die von dem Unternehmen gesendeten Margensignale seien ermutigend. Die guten Ergebnisse zeigten, dass die Wachstumsstory auch nach dem Lockdown-Ende intakt sei.

In diesem Jahr wurden in vielen Ländern Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zurückgefahren, so dass die Menschen wieder mehr in Restaurants speisten. Insofern sind die Aktien von Delivery Hero im bisherigen Jahresverlauf nicht richtig in Schwung gekommen. Nach dem Rekordhoch Anfang Januar bei gut 145 Euro ging es für die Anteilsscheine unter Schwankungen immer etwas weiter nach unten.

Seit Jahresbeginn haben die Papiere damit mehr als neun Prozent eingebüßt. Der Dax hingegen hat in diesem Zeitraum gut 17 Prozent gewonnen.

Das charttechnische Bild indes hat sich durch den Kurssprung am Mittwoch aufgehellt. Die Aktien von Delivery Hero konnten sich nun deutlich von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben absetzen, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Mit einem Kursanstieg auf bis zu 117 Euro im frühen Handel hatten die Anteilsscheine sogar fast die viel beachtete 200-Tage-Linie erreicht. Diese gilt als Indikator für die langfristige Entwicklung./la/tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------