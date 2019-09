AKTIE IM FOKUS 2: Positive Nachrichten helfen Merck KGaA wieder auf die Sprünge

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gleich mehrere Mitteilungen von Merck KGaA haben am Mittwoch die Aktien des Pharma- und Spezialchemieunternehmens im risikofreudigen Umfeld gut gestützt.



Sie legten gegen Mittag um marktkonforme 0,77 Prozent auf 94,48 Euro zu und machten damit einen Teil ihrer Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder wett.

Vor dem Beginn seines Kapitalmarkttages hatte das Darmstädter Unternehmen darüber informiert, in den USA eine wichtige Hürde für die Zulassung der Therapie mit dem Wirkstoff Tepotinib bei Lungenkrebs genommen zu haben. Zudem erwartet Merck, dass von 2020 an der Problemgeschäftsbereich mit Spezialmaterialien wieder wachsen wird.

"Vor allem dass Tepotinib bald in den USA zugelassen werden könnte, verleiht den Papieren etwas Dynamik, zumal defensive Unternehmen aus dem Pharmabereich in den vergangenen Tagen nicht sonderlich gefragt waren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff sieht vor allem die bekräftigte Aussage des Managements zum Umsatzziel 2022 in Höhe von 2 Milliarden Euro für neue Produkte in der Pharmasparte als herausragend an. Ferner hob er Mercks Zuversicht hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) weiter wachsen soll. Das sei insbesondere vor dem Hintergrund des Rückgangs sonstiger betrieblicher Erträge und ausbleibender Buchungen von Lizenzgebühren des US-Pharmakonzerns Pfizer positiv. Die Aussagen zum Bereich Spezialmaterialien indes seien nur bestätigt worden, fügte Wendorff an./ck/ajx/jha/

