AKTIE IM FOKUS 2: Pfeiffer-Vacuum-Aktionäre feiern Kontrollmehrheit durch Busch

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktionäre von Pfeiffer Vacuum haben am Montag das Ende des Machtkampfes um den Pumpenspezialisten gefeiert: Nachdem bekannt geworden war, dass sich die familiengeführte Busch SE die Mehrheit an dem Unternehmen gesichert hat, schnellten die Pfeiffer-Papiere um gut 7 Prozent auf rund 120 Euro in die Höhe.



Damit waren sie der beste Wert im schwächelnden Kleinwerte-Index SDax .

Die Beteiligung von Busch überschritt am 2. November die Marke von 50 Prozent. Damit stehen dem Unternehmen zugleich weitreichende Änderungen ins Haus. So werden beide Unternehmen nun enger im Einkauf und Vertrieb, in der Forschung & Entwicklung sowie in der IT zusammenarbeiten.

Mit der strategischen Zusammenarbeit könnten einerseits die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Produktivität erhöht werden, sagte ein Händler. Nach zuletzt eher schwachen Quartalszahlen sorge dies am Markt nun für neue Fantasie. Zudem könnten Anleger darauf setzen, dass der Mehrheitsaktionär Busch den Anteil an Pfeiffer Vacuum noch ausbaut.

Bereits Ende Oktober hatte Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank gemutmaßt, dass Busch das gegenwärtig niedrige Aktienkursniveau zum Ausbau seiner dominanten Stellung nutzen könnte. Was aber Busch mit Pfeiffer Vacuum genau vorhat, bleibe offen.

Bereits Anfang 2017 hatte Busch versucht, den Vakuumpumpen-Spezialisten zu übernehmen, war jedoch auf erbitterten Widerstand von Vorstand und Aufsichtsrat gestoßen. Im ersten Anlauf hatte Busch 96,20 Euro je Aktie geboten. Ende März 2017 erhöhte der Rivale dann sein freiwilliges Übernahmeangebot an die Pfeiffer-Aktionäre auf 110 Euro je Aktie in bar, nachdem man mit der ersten Offerte von Beginn an auf Granit gebissen hatte.

Der Aktienkurs von Pfeiffer hatte nach den ersten beiden Angeboten weiter zugelegt. Im November 2017 erreichten sie bei 175,40 Euro ihr Rekordhoch. In diesem Jahr bröckelte der Kurs ab, hielt sich aber über 100 Euro./la/men/she

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------