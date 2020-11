AKTIE IM FOKUS 2: Partnerprogramm von Zalando treibt Aktie auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Internet-Modehändlers ein Rekordhoch markiert.



Treiber waren vor allem ermunternde Aussagen des Managements zur Entwicklung der Partnerprogramme und zu deren millionenschweren Ausbau. Am späteren Vormittag kostete die Aktie mit 88,58 Euro so viel wie nie zuvor. Gegen Mittag kam sie etwas zurück und legte zuletzt um 3,1 Prozent auf 87,48 Euro zu. Damit hat sich ihr Kurs im bisherigen Jahresverlauf bereits nahezu verdoppelt - das Papier gehört zu den Besten im MDax.

In dem endgültigen Zahlenwerk zum dritten Quartal sahen Analystin Sherri Malek von RBC und auch Jörg Frey von Warburg Research keine weiteren Überraschungen mehr, nachdem der Konzern bereits Anfang Oktober vorläufige Zahlen präsentiert hatte. Damals hob das Management auch seine Jahresprognosen an. Erwartungsgemäß seien die neuen Ziele bestätigt worden, betonten beide Experten.

Das Quartal sei "herausragend" gewesen, schrieb Frey weiter, was nun untermauert worden sei. "Doch auch wenn die Ziele nach wie vor stark sind, dürften die nun vorgelegten Zahlen eine Art Höhepunkt gewesen sein", ergänzte der Analyst. Frey rechnet daher nicht mit weiteren Anhebungen der Ergebnisschätzungen seitens des Marktes und bestätigte sein Anlageurteil "Hold".

RBC-Expertin Malek indes bleibt optimistischer gestimmt und traut dem Modehändler zu, vor allem mit Hilfe seiner Plattform für stationäre Händler, seinem Partnerprogramm, weitere Marktanteile zu gewinnen. Vor allem deshalb, weil Markenhersteller ihr digitales Engagement verstärkten, schrieb sie. Daher dürfte sich Zalandos Marge im Lauf der Zeit mehr als verdoppeln. Entsprechend sei die Bewertung der Aktie "noch nicht ausgereizt", glaubt die Analystin.

An diesem Morgen stellte Zalando einmal mehr unter Beweis, dass die Geschäfte florieren, zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie. Immer mehr wird online bestellt, so dass Umsatz und Gewinn im dritten Quartal deutlich anzogen. Gleichzeitig steigt mit Lockdowns und Teil-Lockdowns die Bedeutung von Zalando als Partner für stationäre Händler, die ihre Waren über Zalandos Plattform verkaufen. Hier will sich der MDax-Konzern daher weiter in Position bringen und in den Ausbau seiner Partnerprogramme einen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Den Aspekt des Ausbaus des Partnerprogramms hob auch Analystin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan besonders hervor. Die Zahlen seien nach den bereits bekannten Details unspektakulär gewesen, doch vom Partnerprogramm kämen nach wie vor starke Impulse, schrieb sie./ck/tav/jha/

