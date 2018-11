AKTIE IM FOKUS 2: Munich Re drehen ins Minus - Chef Wenning etwas vorsichtiger

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien des Rückversicherers Munich Re sind am Mittwoch unter Druck geraten und zählten am frühen Nachmittag mit einem Abschlag von 1,2 Prozent auf 193,65 Euro zu den größten Verlierern im Dax.



Am Morgen waren sie mit 197,50 Euro noch auf den höchsten Stand seit April geklettert, was sich nun jedoch als Fehlausbruch erweisen könnte.

Der Vorstandschef Joachim Wenning hielt auf einem Treffen mit Journalisten zwar grundsätzlich an seinem Jahresgewinnziel von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro fest. Der Top-Manager äußerte sich allerdings angesichts der jüngsten Schäden ein wenig vorsichtiger: "Im Lichte der Schadenentwicklung im vierten Quartal ist es glaube ich ratsam zu sagen: Langsam mal, nicht den Mund zu voll nehmen."/bek/jha/

