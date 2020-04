AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa können Gewinne nicht halten

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zwei Gewinntagen in Folge sind die Lufthansa-Papiere am Mittwoch wieder leicht ins Minus gerutscht.



Zwar ging es für den Kurs anfänglich noch um fast drei Prozent nach oben. Später gab er dann aber nach und verbuchte zum Börsenschluss einen leichten Abschlag von 0,43 Prozent.

Für viele andere europäische Reiseunternehmen ging es am Mittwoch nach den jüngsten Corona-Turbulenzen zwar wieder deutlich bergauf. Die Papiere des Tui-Konzerns legten in London etwa um fast sieben Prozent zu. Allerdings war Lufthansa auch nicht die einzige Fluggesellschaft, deren Aktienkurs etwas unter die Räder kam. So gaben die Aktien von Air France-KLM um 0,53 Prozent nach, während Ryanair knapp zwei Prozent und Easyjet 0,2 Prozent verloren. IAG wiederum legten um fast vier Prozent zu.

Bei Lufthansa blickten Analysten zuletzt auch nicht gerade optimistisch auf die Aktie. Die DZ Bank etwa nahm das Papier auf ihre Liste der "Short-Ideen" auf. Damit wäre sie ein Kandidat, um auf fallende Kurse zu setzen.

Dirk Schlamp gab in seiner Studie zwar zu, dass die Lufthansa am Vortag mit einem umfangreichen Schrumpfungsprogramm überrascht habe, mit dem sie sich für die Zeit nach dem Coronavirus rüste. Wegen des ungünstigen Chance-Risiko-Profils rät er aber weiter zum Verkauf der Aktie und erwartet, dass sie aufgrund der schwierigen Marktlage weiter unter Druck bleiben wird./kro/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------