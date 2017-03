AKTIE IM FOKUS 2: Lange Gesichter nach verhaltenem Ausblick der Telekom

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilseigner der Deutschen Telekom haben am Donnerstag den Ausblick des Bonner Konzerns auf das laufende Jahr mit Enttäuschung aufgenommen.



Die Ziele für das laufende Jahr seien teilweise nur vage und Kurstreiber kaum in Sicht, hieß es von der Equinet Bank.

Dazu wurden die Zahlen zum Schlussquartal 2016 am Markt insgesamt nur als "solide" bis "durchwachsen" beurteilt. Die Papiere des Telekomunternehmens gingen mit minus 1,18 Prozent auf 16,275 Euro als als einer der schwächsten Werte im kaum veränderten Dax aus dem Handel.

UNPRÄZISES UMSATZZIEL

Equinet-Analyst Cengiz Sen monierte vor allem das unpräzise Umsatzziel für das angelaufene Jahr. Das Ziel für das operative Ergebnis liege zudem unter der durchschnittlichen Analystenschätzung. Im laufenden Jahr, so hatte die Telekom am Morgen mitgeteilt, soll der Umsatz "weiter zulegen". Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll zugleich um rund 4 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro klettern - der Konsens liegt hier bislang bei 23,1 Milliarden Euro.

Sen bemängelte darüber hinaus, dass für 2017 so gut wie keine Kurstreiber in Sicht seien. Allenfalls könnten nach dem Ende der Auktion für Mobilfunk-Frequenzen im ersten Quartal wieder Spekulationen über ein Kaufinteresse des US-Konzerns Sprint an T-Mobile US auftauchen. Der Zeitpunkt für einen Verkauf oder eine Fusion der US-Tochter der Telekom sei zumindest mit Blick auf deren jüngste Neubewertung und die weiterhin aggressive Preisgestaltung auf dem US-Markt genau richtig, schrieb der Equinet-Analyst.

LOB FÜR DEUTSCHLAND-GESCHÄFT

Mit Blick auf den Heimatmarkt Deutschland seien die Zahlen zum vierten Quartal "solide" ausgefallen, urteilte Analystin Dhananjay Mirchandani von Bernstein Research, und Analyst Mathieu Robilliard von der britischen Bank Barclays lobte sogar: "Deutschland ist der beste Teil in der Quartalsbilanz gewesen."

Herausragende Zahlen berichtete laut Mirchandani zudem T-Mobile US, was ihres Erachtens aber niemanden überrascht haben dürfte. Schwach dagegen habe die IT-Tochter T-Systems abgeschnitten, wie Telekom-Analysten allgemein bemängelten. Hier sei der sich stabilisierende Umsatz durch Abschreibungen überschattet worden, erläuterte die Bernstein-Analystin. Das Ziel eines stabilen operativen Ergebnisses von T-Systems im Jahr 2017 hält sie nun aber auf Basis der neu berechneten Zahlen für erreichbar./ck/gl/das/ck/he