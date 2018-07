AKTIE IM FOKUS 2: Nach Kurssturz holen Netflix wieder kräftig auf

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Einen Dämpfer haben die Aktionäre von Netflix am Dienstag hinnehmen müssen.



Der Online-Videodienst ist im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erwartet. An der Börse zogen Anleger in einer ersten Reaktion die Reißleine: Die Papiere brachen im frühen Handel in New York um bis zu 14 Prozent ein. Dann kamen jedoch rasch Schnäppchenjäger an den Markt. Der Kurs machte kräftig Boden gut und ging mit einem Minus von gut 5 Prozent aus dem Handel.

Im US-Heimatmarkt waren zuletzt 670 000 neue Nutzer hinzugekommen und international 4,47 Millionen, hatte Netflix am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Analysten und auch Netflix selbst hatten mit deutlich mehr Wachstum gerechnet. "Wir hatten ein starkes, aber kein herausragendes Quartal", räumte das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos ein.

Mit gut 5 Millionen neuen Nutzern habe Netflix seine Schätzung um mehr als eine Million verfehlt, monierte Douglas Mitchelson von Credit Suisse. Die Zielmarke des Unternehmens für das dritte Quartal liege noch deutlicher unter seiner Annahme. Erstmals seit dem Auftaktquartal 2017 sei die Zahl der Nettoneukunden im Jahresvergleich gesunken. "Auf diesem hohen Niveau konnte sich das Wachstum nicht noch mehr beschleunigen", sagte der Experte. Er senkte das Kursziel für die Aktie um 30 auf 470 Dollar, hielt aber an der Empfehlung "Outperform" fest.

Im zweiten Quartal habe Netflix zwar solide Inhalte angeboten, "aber nicht den ganz großen Hit", merkte Analyst Doug Anmuth von JPMorgan an. Es zeige sich, dass die Zahl der Nettoneukunden auch bei Netflix durchaus schwanken könne, abhängig von saisonalen Einflüssen und den jeweils neuen Angeboten. Die Kursverluste der Aktie nannte Anmuth eine hervorragende Kaufgelegenheit. Im zweiten Halbjahr dürfte sich die Lage deutlich verbessern. Er erhöhte daher das Kursziel von 385 auf 415 Dollar und rät weiter zum "Übergewichten".

Analyst Heath Terry von Goldman Sachs merkte an, dass schwache Zahlen von Nettoneukunden bei Netflix durchaus keine Seltenheit seien. So sei dieser Wert in den vergangenen 28 Quartalen immerhin achtmal hinter der Prognose des Unternehmens zurückgeblieben.Terry sprach von einer "gemischten Entwicklung". Der Einfluss der jüngsten Enttäuschung auf die langfristigen Erwartungen von Investoren sei zu vernachlässigen. Er rate daher unverändert zum Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 490 Dollar.

Die Fallhöhe der Papiere von Netflix ist mittlerweile beträchtlich: Allein seit Jahresbeginn hatte sich der Kurs von rund 200 auf zuletzt über 400 Dollar mehr als verdoppelt. Am 21. Juni hatte er bei gut 423 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Die Erwartungen an den Video-Streamer waren im Vorfeld also hoch gesteckt. Und trotz des aktuellen Kursrutsches liegt der Börsenwert immer noch bei beeindruckenden rund 165 Milliarden Dollar./bek/jha/

