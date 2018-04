AKTIE IM FOKUS 2: Kursgewinne nach Morphosys-Börsengang in New York

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Börsendebüt von Morphosys an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für die Anleger der ersten Stunde zu einem Erfolg geworden.



Die sogenannten Hinterlegungsscheine (ADS oder ADR), die an den dortigen Börsen den Handel mit Aktien ausländischer Unternehmen erleichtern, wurden am Donnerstag zu Beginn bei 26,16 US-Dollar gehandelt. Der Ausgabepreis hatte bei 25,04 Dollar gelegen.

In der Spitze wurden 26,47 Dollar gezahlt, aus dem Handel gingen die Titel bei 26,31 Dollar. Das deutsche Biotech-Unternehmen hatte 8,3 Millionen der Scheine verkauft und damit gut 200 Millionen Dollar eingenommen./tih/he