AKTIE IM FOKUS 2: Kursfeuerwerk bei Qiagen nach Übernahmespekulation

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Übernahmespekulationen und ein positiver Analystenkommentar haben die Aktien von Qiagen am Donnerstag kräftig angetrieben.



Ihr Kurs schnellte gegen Mittag um fast 13 Prozent auf 33,19 Euro nach oben, womit sie wieder so viel kosten wie zuletzt Anfang August. Der Börsenwert von Qiagen stieg auf 7,5 Milliarden Euro. Der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific habe den Gendiagnostik- und Biotechkonzern wegen einer möglichen Übernahme angesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dazu schrieb Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research in einer ersten Einschätzung: Thermo Fisher kaufe als Marktführer der Diagnostikbranche regelmäßig Firmen dazu. Vor diesem Hintergrund sei das aktuelle Übernahmegerücht keine Überraschung. Fundamental sieht Huwald Qiagen bei einem Kurs von gut 30 Euro als fair bewertet an. Im Fall einer Übernahme jedoch dürfte es einen klaren Bewertungsaufschlag geben.

Als weiterer positiver Kurstreiber an diesem Donnerstag kam eine frische Kaufempfehlung der US-Grpßbank JPMorgan hinzu. Analyst Tycho Peterson stufte die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gleich doppelt hoch und begründete dies mit jüngsten Marktumfragen und einer Überprüfung zweier Bewertungsansätze. Für das Biotech-Unternehmen dürfte das Schlimmste vorüber sein, schrieb er in seiner Studie und erhöhte seine Prognose für den diesjährigen Gewinn je Aktie.

Die Qiagen-Aktien, die ihren Erholungskurs nun mit kräftigem Schwung weiter fortsetzten, waren in den ersten Oktober-Tagen von einem Kursniveau um die 30 Euro bis auf unter 23 Euro abgestürzt. Nicht nur das dritte Quartal hatte enttäuscht, sondern vor allem eine Umsatzwarnung. Zu schaffen macht Qiagen vor allem der Markt in China. Zudem nahm Konzernchef Peer Schatz überraschend seinen Hut. Qiagen richtet sich nun neu aus und baut etwa das Geschäft mit DNA-Sequenzierungstechnologie (Next Generation Sequencing, kurz NGS) um./ajx/ck/zb

