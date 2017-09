AKTIE IM FOKUS 2: Kursfeuerwerk bei Medigene geht weiter - US-Konferenz naht

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

(neu: mehr Details und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Medigene-Aktien haben ihr Kursfeuerwerk am Freitag fortgesetzt.



Mit in der Spitze 13,08 Euro kosteten die Papiere des Biotechunternehmens zeitweise rund 14 Prozent mehr als am Vortag. Binnen zwei Handelstagen schossen sie damit um knapp 36 Prozent nach oben. Am späten Freitagnachmittag führten sie den Technologiewerte-Index TecDax mit einem Plus von 11,47 Prozent auf 12,775 Euro an.

In Boston findet in der kommenden Woche eine Immuntherapie-Branchenkonferenz statt, auf der das Unternehmen die Vorzüge seiner Screening-Plattform demonstrieren will. Dolores Schendel, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von Medigene, hatte in einer Pressemitteilung vor der Konferenz mit dem Hinweis für Aufmerksamkeit gesorgt, dass der jüngste Übernahmevorstoß von Gilead Sciences in Richtung Kite Pharma zeige, wie interessant Immuntherapien auch aus kommerzieller Hinsicht seien.

Thomas Schießle vom Analysedienst Equi.Ts errechnete in einer Studie, dass die Marktkapitalisierung von Medigene verglichen mit der Bewertung von Kite Pharma bei dieser Übernahme eigentlich bei gut einer Milliarde Euro liegen müsste. Am Tageshoch waren Medigene an der Börse rund 289 Millionen Euro wert.

Es gibt laut Händlern aber noch einen weiteren Grund für den Kurssprung, vor allem zum Wochenschluss. So galt Medigene noch zur Wochenmitte als Kandidat für den Abstieg aus dem Technologiewerte-Index TecDax. Dank des jüngsten Kursfeuerwerks könnte laut der Index-Experten Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank nun aber eine Rettung in letzter Minute gelingen. Der Platz im TecDax war vor allem wegen des Börsenumsatzes gefährdet. Das könnte sich infolge der Kursentwicklung geändert haben, denn die Deutsche Börse achtet auf die volumengewichteten letzten 20 Handelstage im August.

In der Regel belastet ein Index-Abstieg die betroffenen Aktien. Fonds, die einen Index replizierend nachbilden, trennen sich dann von den Papieren. Zudem rücken Unternehmen tendenziell ein wenig aus dem Fokus der Anleger.

Medigene blickt auf eine wechselvolle TecDax-Geschichte zurück. Die im Dezember 2016 in den Index zurückgekehrten Papiere gehörten bereits 2003 zur Erstbesetzung. Seitdem waren sie mehrfach ab- und wieder aufgestiegen./mis/ag/bek/jha/

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------