AKTIE IM FOKUS 2: Isra Vision fehlt nicht mehr viel zu neuem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Isra Vision haben am Freitag nach starken Zahlen wieder Kurs in Richtung des Rekordhochs von Ende Juni genommen.



Die Papiere des Automatisierungsspezialisten schnellten in der Spitze um gut 10 Prozent nach oben auf 59,20 Euro. Damit fehlte zur Einstellung des bisherigen Höchstkurses nur ein halber Euro.

Der Erlös kletterte in den neun Monaten bis Ende Juni um zehn Prozent. Der Gewinn vor Steuern stieg mit rund 13 Prozent noch deutlicher. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen, das unter anderem elektronische Roboteraugen und sogenannte "sehende Systeme" herstellt gar 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Aktie war nach einem starken Anstieg von Anfang April bis Ende Juni zuletzt in eine Seitwärtsbewegung zwischen 50 und gut 56 Euro übergegangen. Aus dieser Spanne ist der Kurs nun wieder nach oben ausgebrochen.

In den vergangenen fünf Jahren stieg der Börsenwert der Gesellschaft um fast 800 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Im März stieg der Titel in den Technologie-Index TecDax auf, den die Papiere am Freitag mit großem Abstand anführten. Im Mai hatte das Unternehmen aus Darmstadt einen Aktiensplit vollzogen, um die Handelbarkeit zu verbessern.

Die wenigen Experten, die das Papier bewerten, trauen der Aktie nach dem Anstieg derzeit keine weiteren Gewinne mehr zu. So haben die beiden von dpa-AFX erfassten Analysten von Oddo BHF und Warburg, Felix Lutz und Andreas Wolf, derzeit deutlich unter dem aktuellen Niveau liegende Kursziele. Beide stufen das Papier derzeit mit "Halten" ein./bek/ajx/jha/

