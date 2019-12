AKTIE IM FOKUS 2: Hornbach erfreut Anleger mit Gewinnaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf deutlich stärker steigende Gewinne als bislang erwartet hat die Aktien der Hornbach Holding am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 14 Monaten getrieben.



An der Spitze des SDax der kleineren Börsentitel verteuerten sie sich um 7,6 Prozent auf 61,10 Euro. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus mittlerweile auf rund 50 Prozent.

Die Baumarkt-Holding erwartet, dass der operative Gewinn (Ebit) im laufenden Geschäftsjahr prozentual im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich zulegt. Bislang hatte die Kette ein Wachstum um mehr als 20 Prozent erwartet - nach der neuen Definition sind nun also deutlich mehr drin. Das Geschäftsjahr endet Ende Februar 2020. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende November hat sich das bereinigte Ebit des Konzerns auf knapp 42 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Nach Aussage des Analysten Mark Josefson von Pareto Securities beläuft sich der gegenwärtige Marktkonsens auf einen Anstieg des Ebit um rund 25 Prozent. Das ist auch seine Schätzung. Der Konsens spiegele also den Optimismus der Baumarkt-Holding teilweise schon wider. Gleichwohl sollte der optimistischere Ausblick den Aktienkurs stützen, schrieb der Experte vor dem Börsenstart - und behielt damit Recht.

Von "sehr starken Gewinnkennziffern im dritten Quartal" sprach Thilo Kleibauer von Warburg Research. Der Umsatz der Holding entwickele sich gut und gleichzeitig zeigten Maßnahmen bei den Kosten zunehmend Wirkung. "Das ist im aktuellen Kursniveau nicht berücksichtigt", schrieb der Analyst. Es untermauere die Einschätzung der Papiere als attraktives Investment./bek/tih/mis