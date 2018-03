AKTIE IM FOKUS 2: Hoffnung auf Antikörper treibt Morphosys weiter hoch

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz voraussichtlich steigender Verluste des Biotech-Unternehmens Morphosys in diesem Jahr sind dessen Aktien am Dienstagnachmittag auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 gestiegen.



Sie legten in der Spitze um 5,5 Prozent auf 87,40 Euro zu. Zuletzt kosteten sie mit 87 Euro noch 5 Prozent mehr.

Höhere Investitionen in den Hoffnungsträger MOR208 untermauerten am Markt die Hoffnung auf eine baldige Marktreife des wichtigen Antikörpers. "Morphosys will den Wandel vom Dienstleistungsunternehmen zu produktbasierten Einnahmen vollziehen", merkte Timo Kirschner von der LBBW an. Trotz der erhöhten Ausgaben verfüge Morphosys immer noch über eine "sehr komfortable Finanzausstattung für ein Biotech-Unternehmen", urteilte der Analyst./bek/tos

