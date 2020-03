AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh nähern sich nach gutem Ausblick Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Wachstumsziele von Hellofresh sind am Dienstag an der Börse gut angekommen.



Der Kurs des Versenders von Kochboxen setzte sich mit einem Aufschlag von 7,5 Prozent auf 23,75 Euro an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel. Damit rückte das Rekordhoch von Mitte Februar bei 25,55 Euro wieder in Reichweite.

Das Unternehmen rechnet 2020 weiter mit einem starken Wachstum bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 22 bis 27 Prozent wachsen. Die Marge soll auf Basis des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns auf 4,0 bis 5,5 (2019: 2,6) Prozent steigen.

Im Fokus stehe der Ausblick und der sei sehr solide, sagte Analyst Marcus Diebold von JPMorgan. Hellofresh wolle den Umsatz in diesem Jahr um 22 bis 27 Prozent steigern, dem stehe seine Schätzung von 23,4 Prozent gegenüber. "Am Markt rechnet man wohl damit, dass das Umsatzwachstum im Jahresverlauf das obere Ende der Spanne erreicht", vermutet der Experte. Das obere Ende der Prognosespanne für die operative Marge von 5,5 Prozent liege über seiner Annahme von 5,3 Prozent.

Der Ausblick des Versenders von Kochboxen habe beim Umsatz die Markterwartung leicht überboten, schrieb Analystin Alvira Rao von der Barclays Bank. Die Margenprognose des Unternehmens decke sich mit dem Marktkonsens. Die Analystin wies darauf hin, dass 2019 die Marktschätzungen im Verlauf des Jahres gestiegen seien. "Die Konsensschätzungen haben im Verlauf des Jahres 2020 noch Platz nach oben", sagte Rao.

Das Unternehmen war Ende 2017 an die Börse gegangen. In Fahrt kam der Aktienkurs im August vergangenen Jahres. Seinerzeit hatte sich Hellofresh zuversichtlicher für das Geschäftsjahr 2019 geäußert. In der Folge ging es fast nur noch aufwärts, bis zum Rekordhoch im Februar hatte sich der Kurs fast verdreifacht. Ende Februar gerieten die Aktien dann in den Abwärtssog an den weltweiten Börsen wegen des Coronavirus./bek/ag/mis