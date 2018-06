AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnwarnung schickt Daimler-Aktie auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung von Daimler hat den Aktienkurs des Dax-Konzerns am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gedrückt.



Die Hiobsbotschaft aus Stuttgart vom Vorabend lastete zudem auf der gesamten Branche , auch die Papiere von BMW , Volkswagen und Continental mussten teils kräftig Federn lassen.

Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der Dieselaffäre rechnet der Autobauer in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebit) leicht unter Vorjahresniveau. Bisher hatte er einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht über dem 2017er Wert von 14,7 Milliarden Euro angepeilt. Der Konzern rechnet mit zurückhaltenden Autokäufer in China und verwies zudem auf Kosten wegen des Rückrufs hunderttausender Dieselfahrzeuge in Europa.

Daimler-Aktien büßten daraufhin 3,19 Prozent auf 58,52 Euro ein. Der Kurs fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2016. Gänzlich überraschend kam die Gewinnwarnung für die Börse jedoch nicht: Der seit Wochen schwelende und zuletzt eskalierende Handelskonflikt hatte die Papiere in den vergangenen Monaten bereits stark belastet. Vom Hoch Ende Januar bei 76,48 Euro hatten sie bereits gut 20 Prozent eingebüßt.

Analyst Tim Schuldt von der Equinet Bank schätzte, dass der operative Gewinn von Daimler zwischen 2,5 und 10 Prozent niedriger ausfallen dürfte als ursprünglich erwartet. Die Konsensprognose laute gegenwärtig auf einen zum Vorjahr unveränderten Profit. Diese Prognose werde nun entsprechend reduziert werden müssen. Auch er werde seine Schätzungen für Daimler nun senken.

Allerdings wertete Schuldt die Kursverluste der Aktie als "großartige Möglichkeit zum Einstieg". Denn die meisten der von Daimler genannten Gründe für die Gewinnwarnung dürften sich nicht als nachhaltig erweisen, argumentierte der Experte.

Ähnlich sah es Xavier Caroen vom Investmenthaus Bryan Garnier: Er werde die Schätzungen für Daimler zwar senken, halte aber an seiner Kaufempfehlung für die Papiere fest. "Daimler ist die beste Aktie, um auf Wachstum im Premiumsegment und auf eine Erholung der Lkw-Branche zu setzen", sagte der Analyst./bek/la/jha/

