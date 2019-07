AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer nähern sich Jahreshoch nach starken Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach guten Ergebnissen für das zweite Quartal sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag in Richtung ihres Jahreshochs bei 71,90 Euro gesprungen.



Die Anteilsscheine des Spezialverpackungsherstellers kosteten am späten Vormittag mit 70,75 Euro noch 8,8 Prozent mehr als am Vortag.

Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank sprach von einem insgesamt ordentlichen Quartal und lobte vor allem, dass das Unternehmen so gut durch den Gegenwind durch die Werksschließung im Schweizer Küssnacht gekommen sei. Auch dass die Mikro-Infusionspumpe der Tochter Sensile Medical - wie jetzt bekannt wurde - perspektivisch auch in der Therapie von Herzinsuffizienz zum Einsatz kommen soll, hält Bardo für eine gute Nachricht, der weitere folgen dürften.

Auch David Adlington von der US-Bank JPMorgan, der die Aussichten der Gerresheimer-Aktie eigentlich skeptisch sieht, wertete die Quartalsergebnisse als anständig. Nachdem die Papiere der Branche 2019 bislang hinterher gelaufen seien, könnten sie nun etwas aufholen.

Wegen einer nachträglichen Kaufpreissenkung für das im vergangenen Jahr übernommene Sensile schoss der bereinigte Konzerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Geschäftsquartal um rund 41 Prozent auf 100,4 Millionen Euro nach oben. Ohne den Sensile-Effekt hätte das Plus bei knapp 4,4 Prozent gelegen. Adlingtons Erwartungen hätte man auch damit übertroffen./ag/mis