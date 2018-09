AKTIE IM FOKUS 2: Geplante Aufspaltung sorgt für Kursfeuerwerk bei Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufspaltungspläne bei Thyssenkrupp haben bei den Aktien des Dax-Konzerns für einen Befreiungsschlag gesorgt.



Zunächst reagierten die Papiere auf entsprechende Medienberichte mit Berufung auf Kreise. Später dann bauten sie ihre Gewinne nochmals spektakulär aus, als der Konzern die Pläne offiziell machte. In der Spitze rückten sie am Donnerstag mit 23,50 Euro auf den höchsten Stand seit Juli vor. Zuletzt betrug das Kursplus noch 12,36 Prozent auf 22,49 Euro. Bis zur Mittagszeit hatte sich der Aktinkurs nur wenig von der Stelle bewegt.

Der Industriekonzern hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass er sich in zwei eigenständige Unternehmen aufspalten will. Diese Pläne werde der Vorstand dem Aufsichtsrat auf einer Sitzung am Sonntag vorstellen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Industriegütergeschäfte mit dem Aufzug- und Automobilzuliefergeschäften sowie dem Kernanlagenbau sollen demnach künftig unter dem Dach der Thyssenkrupp Industrials AG stehen, die übrigen Sparten mit dem Stahlgeschäft und der Edelstahlproduktion unter der Thyssenkrupp Materials AG.

Spekulationen über solch einen Schritt hatten sich am Markt schon länger gehalten. Analyst Seth Rosenfeld vom US-Analysehaus Jefferies bezeichnete die Meldungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie daher als den "lange ersehnten Kurstreiber für den Industriekonzern". Er sieht in solch einem Schnitt einen wichtigen Kurstreiber, der dafür sorgen könnte, dass die Aktie eine bedeutende Bewertungslücke gegenüber anderen Werten aus dem Kapitalgütersektor schließt.

Einem Händler zufolge ist Thyssenkrupp "eine der interessantesten Restrukturierungs-Stories" überhaupt an den Börsen, entsprechend ausgeprägt sei nun die Euphorie der Anleger. Angetrieben worden waren die Spekulationen in den vergangenen Monaten vom Einfluss aktivistischer Investoren und von diversen Personalwechseln. Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner hatten vor einigen Monaten kurz hintereinander überraschend ihre Jobs hingeworfen.