AKTIE IM FOKUS 2: Festhalten am Jahresziel stoppt freien Fall von Covestro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach bestätigten Jahreszielen von Covestro haben deren Aktien am Donnerstag den freien Fall der vergangenen Monate erst einmal gestoppt.



Nach Verlusten im frühen Handel drehten sie ins Plus und lagen zuletzt mit einem Gewinn von 2,4 Prozent auf rund 54 Euro sogar an der Spitze des Dax .

Entgegen der Erwartung etlicher Experten bekräftigte der Hersteller von Polymer-Werkstoffen das Ziel, in diesem Jahr einen höheren operativen Gewinn (Ebitda) zu erzielen als im Vorjahr. Nach den Marktspekulationen über eine Kappung dieses Ziels und guten Ergebnissen im dritten Quartal "sollte das heute eine positive Kursreaktion auslösen", hatte Analyst Markus Mayer von der Baader Bank bereits vor Börsenbeginn prognostiziert. Bislang behielt er damit Recht.

Als hilfreich könnten sich auch die in Aussicht gestellten Einsparungen von 350 Millionen Euro erweisen, sagte Mayer. Mit diesen könne das Unternehmen die voraussichtlich schwieriger werdenden Geschäfte in den kommenden Quartalen zumindest teilweise etwas abfedern. Die Nachfrage nach den Produkten von Covestro werde dann voraussichtlich nachlassen.

Diese trüberen Aussichten hatten den Aktienkurs in den vergangenen Monaten bereits schwer belastet: Allein im laufenden Monat waren die Papiere um fast ein Viertel abgesackt. Am heutigen Dienstag fielen sie im frühen Handel mit knapp 52 Euro auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Seit Jahresbeginn haben die Aktien fast 40 Prozent an Wert eingebüßt.

Um das Gewinnziel für dieses Jahr zu erreichen, müsse Covestro im Schlussquartal ein Ebitda von mindestens 528 Millionen Euro erzielen, errechnete Analyst Chetan Udeshi von der Investmentbank JPMorgan. Seiner Ansicht nach dürfte das zu schaffen sein. Die Konsensschätzung von Analysten liege gegenwärtig mit einem operativen Gewinn von 664 Millionen Euro deutlich höher.

Udeshi rechnet allerdings damit, dass diese Konsensschätzung nun deutlich sinken wird und sich seiner viel niedrigeren Prognose von 538 Millionen Euro Ebitda annähert. In einem Gespräch mit dem Management von Covestro habe dieses von soliden Volumina im Oktober gesprochen, berichtete der Experte. Allerdings hätten sich die Preise etwas schneller abgeschwächt als vom Unternehmen erwartet.

Alles in allem, so der Experte, seien die Drittquartalszahlen zwar solide. An der schlechten Stimmung für die Aktien dürften sie aber nichts grundlegend ändern können. Auch Markus Mayer von der Baader Bank zeigte sich vorsichtig: "Der Rückgang der Gewinne dürfte sich in den kommenden Quartalen sogar noch beschleunigen"./bek/jsl/fba