AKTIE IM FOKUS 2: Eon nach Zahlen an Dax-Spitze

(neu: Kurs aktualisiert, Analystenstimmen, mehr zu Zahlen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Deutschlands größtem Stromversorger Eon sind am Freitag nach Vorlage jüngster Geschäftszahlen mit einem Aufschlag von 1,47 Prozent an die Dax-Spitze geklettert.



Mit einem Preis von 9,34 Euro kosteten sie zuletzt so viel wie Ende Juli.

Aufgrund der aus einem Deal mit dem ehemaligen Konkurrenten RWE resultierenden Innogy -Übernahme Mitte September gestaltete sich ein Vergleich der Ergebnisse mit denen aus dem Vorjahr schwierig. Analysten nahmen entsprechend vorerst keine Änderungen an ihren Einschätzungen zu der Aktie vor, betonten aber vielfach, dass die Erwartungen erfüllt worden seien.

Zudem sei der Schuldenstand wegen der Übernahme zwar hoch, aber mit 39,6 Milliarden Euro einen Tick niedriger als gedacht, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi. Er hatte mit 40 Milliarden Euro gerechnet. Vom Konzern hieß es denn auch, dass sich die Entwicklung der Schulden zum großen Teil wieder ausgleichen werde, sobald die erneuerbaren Energien wie vereinbart an RWE abgegeben werden. Der Konzern habe die Pessimisten wohl etwas besänftigen können, fasste es JPMorgan-Analyst Christopher Laybutt zusammen.

Eon will nun auch seine Probleme in Großbritannien angehen, wo das Vertriebsgeschäft auch aufgrund von im vergangenen Jahr eingeführten Preisobergrenzen bröckelt. Der Markt auf der Insel ist stark reguliert. Somit hatte der Konzern allein im ersten Halbjahr insgesamt 400 000 Kunden verloren. Auch auf Neunmonatssicht ist das operative Ergebnis in dieser Sparte deutlich gesunken, wie es nun hieß.

Das Management wolle nun "notwendige Maßnahmen ergreifen, um das Geschäft nachhaltig wieder in die Gewinnzone zu führen", erklärte Eon-Chef Johannes Teyssen. Gelingen soll das unter anderem, indem die Haushalts- und kleineren Gewerbekunden der Tochter NPower künftig über Eon auf einer gemeinsamen Plattform betreut werden sollen. Außerdem will der Konzern in Großbritannien weiter an der Kostenschraube drehen. Bis 2022 will Eon in Großbritannien damit wieder "deutlich" in die schwarzen Zahlen zurückkehren.

Unterdessen laufe die Integration von Innogy planmäßig. Im Zuge der Übernahme hat Eon auch seine Jahresprognose erhöht und erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll jetzt auf 1,45 bis 1,65 Milliarden Euro steigen. Ohne Innogy hat Eon bisher ein bereinigtes Ebit von 2,9 bis 3,1 Milliarden erwartet und einen Konzernüberschuss von 1,4 bis 1,6 Milliarden. Den Dividendenvorschlag von 0,46 Euro je Aktie bestätigte das Management.

Das bereinigte Ebit lag in den ersten neun Monaten bei 2,2 Milliarden Euro, hier trug Innogy 4 Millionen Euro bei. Der Umsatz belief sich auf 23,6 Milliarden Euro, wovon in 13 Tagen insgesamt 940 Millionen Euro von Innogy zuflossen. Der Konzern erreichte einen bereinigten Überschuss von 1,2 Milliarden Euro./kro/knd/fba

