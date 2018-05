AKTIE IM FOKUS 2: Dürr drehen klar ins Plus - Baader Bank sieht positive Aspekte

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihren vorbörslich noch kräftigen Kursabschlägen sind die Aktien von Dürr kurz nach Beginn des Xetra-Handels am Mittwoch ins Plus gedreht.



Sie bauten dann die Kursgewinne noch weiter aus und standen zuletzt an der MDax-Spitze beim Kurs von 89,89 Euro 4,22 Prozent höher.

Hatten Händler anfangs noch bemängelt, das erste Quartal des Anlagenbauers sei noch schlechter als befürchtet ausgefallen, fanden Analysten auch positive Aspekte.

So sei das operative Ergebnis (Ebit) des MDax-Konzerns zwar hinter dem Vorjahreswert geblieben, doch habe Dürr im ersten Quartal auch besonders stark abgeschnitten, kommentierte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Er lobte zugleich den "sehr guten Auftragseingang und die soliden Umsätze". Den jüngsten Kursrückgang sieht er nun als attraktive Einstiegschance.

Die Dürr-Papiere haben sich in diesem Jahr bislang schwach präsentiert. Von ihrem Hoch im Januar bei 114,35 Euro ging es bis Ende April bis auf 80,82 Euro abwärts. Mit dem aktuellen Kurszuwachs scheinen sie nun erst einmal das Schlimmste hinter sich zu haben./ajx/la/jha/

