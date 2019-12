AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero punktet mit Asien-Zukauf - Aktie auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf kräftiges Wachstum in Asien hat die Aktionäre des Essenslieferdienstes Delivery Hero am Freitag begeistert.



Die Aktien schnellten auf ein Rekordhoch von 57,30 Euro nach oben. Zuletzt stiegen sie an der MDax-Spitze noch um rund 14 Prozent auf 57,14 Euro. Im Vergleich zum vorbörslichen Handel vollzogen sie damit eine Kehrtwende. Zunächst hatte die zur Finanzierung des Kaufs des südkoreanischen Online-Essenslieferservice Woowa Brothers geplante Kapitalerhöhung deutlich auf den Kurs gedrückt.

So will Delivery Hero für Woowa Brothers bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar sowie bis zu etwa 1,9 Milliarden Euro mit neuen Delivery Hero-Aktien zahlen. Bislang sicherte sich der MDax-Konzern 82 Prozent an den Südkoreanern.

Händler werteten den Deal als recht teuer, aber auch als strategisch sinnvoll. Asien sei ein sehr wichtiger Markt für Essenslieferanten. Delivery habe dort eine Lösung gebraucht, die nun gefunden worden sei.

Mit dem Kurssprung vom Freitag knüpften die Aktien von Delivery Hero an ihren guten Lauf an. 2019 steht nun schon ein Plus von rund 76 Prozent auf dem Kurszettel. Das bedeutet einen Platz unter den Top 10 im Index der mittelgroßen Werte, der im bisherigen Jahresverlauf um fast 29 Prozent zulegte.

Zudem knackte Delivery nun erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro beim Marktwert. Damit kratzen sie beim Börsenwert nun zumindest an den Top 10 des MDax./mis/jsl/jha

