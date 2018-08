AKTIE IM FOKUS 2: Dax-Kandidat Wirecard überholt Deutsche Bank beim Börsenwert

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard haben am Dienstag ihren Höhenflug fortgesetzt.



Die Aktie des Dax-Kandidaten kletterte mal wieder auf einen Rekordstand - damit ist das Unternehmen aus einem Münchener Vorort an der Börse jetzt mehr wert als die Deutsche Bank .

In der Spitze stieg der Kurs um bis zu 1,38 Prozent auf 172,15 Euro. Das Rekordniveau konnte die Aktie zwar nicht ganz halten, stand aber eine halbe Stunde vor Handelsende noch rund ein halbes Prozent im Plus bei 170,60 Euro. Damit ist Wirecard an der Börse etwas mehr als 21 Milliarden Euro wert.

Die Deutsche Bank kommt nach dem Kursrutsch vom Montag, der sich am Dienstag fortsetzte, nur noch auf rund 20,7 Milliarden Euro. Wirecard ist damit nach Europas größten Versicherungskonzern Allianz (79 Mrd Euro), dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re (27 Mrd) und der Deutschen Börse (21,8 Mrd) das viertwertvollste deutsche Unternehmen aus der Finanzbranche.

Abgehängt ist vorerst die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank , die nur noch auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro kommt und der deshalb im September der Rauswurf aus dem Dax droht. Aufrücker für das Dax-Gründungsmitglied ist nach Stand der Dinge ausgerechnet Wirecard.

Die Wirecard-Aktie hat einen rasanten Höhenflug hinter sich. Alleine in diesem Jahr beträgt das Kursplus bisher 84 Prozent, in den vergangenen zwölf Monaten ergibt sich ein Anstieg von 150 Prozent und auf fünf Jahre gesehen verteuerte sich die Aktie mehr als 600 Prozent.

Einer der Hauptnutznießer dieser Rally ist Unternehmenschef Markus Braun, der in den vergangenen Jahren immer wieder Schwächephasen der Aktie nutze, um seine Position aufzubauen. Aktuell hält er sieben Prozent der Aktien - das Paket ist knapp 1,5 Milliarden Euro wert und damit nur noch etwas weniger als die vom Staat gehaltenen 15 Prozent der Commerzbank-Aktien./zb/la

