AKTIE IM FOKUS 2: Daimler retten sich noch ins Plus - Chefwechsel im Blick

(Neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler haben am Mittwoch Verluste aus dem frühen Handel ausgebügelt und moderat im Plus geschlossen.



Zum Handelsende stand ein Gewinn von 0,16 Prozent auf 54,83 Euro zu Buche, nachdem die Papiere des Autobauer im frühen Handel noch auf den tiefsten Stand seit Juli 2016 abgerutscht waren. Auch der Dax bewegte sich kaum.

Börsianer führten die Erholung der Daimler-Aktien im Wesentlichen darauf zurück, dass der europäische Automobilsektor insgesamt anfängliche Verluste im Tagesverlauf wettgemacht hatte. Der am Vormittag verkündete Wechsel an der Unternehmensspitze habe derweil nicht überrascht, sagte ein Händler. Konzernchef Dieter Zetsche gibt seinen Posten an der Spitze des Autobauers 2019 nach mehr als 13 Jahren ab. Neuer Vorstandsvorsitzender soll dann Entwicklungschef Ola Källenius werden.

Trotz der moderaten Gewinne am Mittwoch sei der Ende Januar begonnene Abwärtstrend der Daimler-Aktien intakt, ergänzte der Händler. Mit einer Abschwächung der Nachfrage, dem Dieselskandal und den damit verbundenen regulatorischen Risiken sowie den globalen Handelskonflikten und dem dynamischen Umbruch in der Automobilbranche gebe es für Daimler nach wie vor erheblichen Gegenwind./la/she