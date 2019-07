AKTIE IM FOKUS 2: Cancom reagieren auf starke Zahlen mit Rally auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Cancom haben die Anleger am Freitag begeistert und den Aktien ein Rekordhoch beschert.



Letztlich gewannen die Papiere des auf Mietsoftware aus der Cloud spezialisierten Unternehmens 12,20 Prozent auf 53,90 Euro. Am Nachmittag hatten die SDax-Titel mit 55,40 Euro einen historischen Höchststand erreicht. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn damit auf satte 87 Prozent.

Die Bechtle-Aktien zogen den Cancom-Papieren am Freitag hinterher. Die Titel des IT-Dienstleisters gewannen zuletzt 4 Prozent auf 104,70 Euro. Cancom beschleunigte das Wachstum im zweiten Quartal auf gut 40 Prozent. Aus eigener Kraft wuchs der Cloud-Anbieter um fast ein Drittel. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um fast 30 Prozent zu.

Analyst Tim Wunderlich von der Bank Hauck & Aufhäuser sprach in einer ersten Reaktion von exzellenten Zahlen. So habe der Umsatz seine Prognose eines Anstiegs von 25 Prozent deutlich überboten. Dies zeige, dass sich die Investitionen des Managements in das Cloud-Geschäft auszahlten.

Zudem sei die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im laufenden dritten Quartal dank des anhaltend hohen Auftragseingangs sehr gut. Insofern könnten die Anleger auch weiterhin mit einer starken Geschäftsdynamik rechnen. Ferner bleibe die Bewertung der Aktien höchst attraktiv, schrieb der Experte und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Andreas Wolf vom Analysehaus Warburg Research verwies darauf, dass das starke Umsatzplus von Hardware-Verkäufen angetrieben worden sei. Er geht jedoch davon aus, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte normalisieren wird. Wolf erhöhte das Kursziel von 47 auf 53 Euro und beließ seine Einstufung auf "Buy"./edh/bek/zb/fba