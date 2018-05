AKTIE IM FOKUS 2: Buffett stockt bei Apple auf und schickt Aktien auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Freitag ihren guten Lauf der letzten Tage mit dem Sprung auf ein Rekordhoch von 184,25 US-Dollar gekrönt.



Nachdem die Papiere bereits am Mittwoch von überraschend guten Quartalszahlen profitiert hatten, bejubelten die Anleger nun die Anteilsaufstockung durch den Börsen-Guru Warren Buffett. Bis zum Handelsschluss ging es für die Aktien als Favorit im starken US-Leitindex Dow Jones Industrial noch um rund 4 Prozent auf 183,83 Dollar nach oben.

Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hatte im ersten Quartal 75 Millionen weitere Anteilscheine des iPhone-Herstellers gekauft, wie der Starinvestor im Sender CNBC verriet. Der Börsen-Guru, der lange Zeit an Tech-Werten zweifelte, hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Fan von Apple entwickelt, schon Ende 2017 hatte der kalifornische Smartphone-Macher die US-Großbank Wells Fargo als Top-Position in seinem Portfolio abgelöst.

Der berühmte Großinvestor ist vor allem von den hohen Gewinnspannen beeindruckt. Apple verdiene fast doppelt soviel, wie das zweitprofitabelste US-Unternehmen in den USA, betonte Buffett.

Erst zur Wochenmitte kamen auch zur Freude von Buffett gute Nachrichten von Apple: So war das von einigen Analysten erwartete Absacken der iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal ausgeblieben. Vielmehr war das teure iPhone X das bestverkaufte Apple-Telefon in jeder Woche des Quartals gewesen.

Zuletzt hatten einige Marktbeobachter schlechtere Zahlen befürchtet, nachdem mehrere Zulieferer schwache Prognosen abgegeben hatten. Es wurde auch immer wieder spekuliert, das über 1000 Euro teure iPhone X schwächle nach einem ersten Schub im Weihnachtsgeschäft.

Doch aktuell herrscht Zuversicht unter den Experten. So rät derzeit keiner der 46 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten zum Verkauf der Apple-Aktien. Stattdessen empfehlen 18 Experten einen Einstieg. So schrieb zum Beispiel erst am Donnerstag der Fachmann Ingo Wermann von der DZ Bank, dass unter anderem die hohe Nettoliquidität und umfangreiche Aktienrückkäufe für einen Kauf der Papiere sprächen.

Der Technologiekonzern ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von rund 900 Milliarden Dollar das teuerste börsennotierte Unternehmen der Welt. Mit Spannung warten die Anleger darauf, dass der Konzern erstmals die Wertschwelle von 1 Billion Dollar knackt./la/he