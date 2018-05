AKTIE IM FOKUS 2: Brenntag liefert ab und überzeugt so seine Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine im ersten Quartal erfreuliche Profitabilität hat die Aktionäre von Brenntag am Mittwoch in gute Laune versetzt.



Nach dem Zwischenbericht des Chemikalienhändlers rückten die Aktien an der MDax -Spitze um 4,80 Prozent auf 51,32 Euro vor. Zeitweise waren sie sogar um fast 7 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte März gestiegen.

Eine starke Nachfrage in Europa und Asien hatte Brenntag im ersten Quartal zu mehr Gewinn verholfen. Analyst Philip Richards von Goldman Sachs lobte in einer ersten Reaktion vor allem eine besser als erwartete Margenentwicklung. Am Markt waren davon wohl nicht alle überzeugt: Laut Richards haben sich die Anleger zuletzt Sorgen gemacht, ob der Chemikalienhändler seine Profitabilität verbessern kann.

Einem Händler zufolge machte sich auch Erleichterung breit, weil Brenntag im vergangenen vierten Quartal noch enttäuscht hatte - und Anleger deshalb wohl eher skeptisch auf die Zahlenvorlage blickten. Laut Adrian Pehl von der Commerzbank ist es eine positive Nachricht, dass Brenntag die Erwartungen nun erfüllt hat.

Durch den Kurssprung am Mittwoch eroberten die Papiere die 200-Tage-Durchschnittslinie zurück, die unter Charttechnikern vielbeachtet wird und als Indikator für den längerfristigen Trend bei der Aktie gilt. Sie verläuft derzeit bei knapp unter 50 Euro. In den vergangenen Wochen waren die Papiere in einer engen Spanne zwischen 47 und 49 Euro vor sich hin gedümpelt./tih/mne/jha/

