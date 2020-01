AKTIE IM FOKUS 2: Boeing drehen wieder ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

(neu: Spekulation über möglichen Freigabetermin der 737 Max und Kursreaktion)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben am Freitag im späten Handel wieder in grünes Terrain gedreht.



Zuletzt gewannen sie in einem schwachen Börsenumfeld zwei Prozent auf 324,25 US-Dollar. Auslöser der Gewinne war ein Medienbericht, dem zufolge die US-Luftfahrtbehörde FAA das Modell 737 Max möglicherweise noch vor Jahresmitte wieder freigeben könnte.

Damit setzten sich die Schwankungen im Tagesverlauf fort. Zuvor war der Boeing-Kurs - nach Aufschlägen im frühen Handel - wieder ins Minus gerutscht. Eine Kreisemeldung, wonach der Flugzeughersteller die Produktion des 787 Dreamliner wegen einer schleppenden Nachfrage nochmals drosseln könnte, hatte zwischenzeitlich auf die Papiere gedrückt./bek/he