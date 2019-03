AKTIE IM FOKUS 2: Boeing-Aktie holt Kursverluste teilweise wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Boeing hat einen Teil seiner im Zuge eines tödlichen Flugzeugabsturzes in Äthiopien erlittenen Kursverluste an der Börse wieder aufgeholt.



Die Aktien des US-Luft- und Raumfahrtriesen schlossen am Montag mit einem Minus von 5,4 Prozent. Zum Auftakt des US-Handels war der Kurs zunächst um über 13 Prozent gesunken, so dass zeitweise mehr als 30 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt wurden. Der zweite Absturz einer Boeing 737 Max 8 binnen Monaten sorgte für wachsende Zweifel an der Sicherheit des Flugzeugtyps und machte Anleger nervös.

Nach dem Unglück mit 157 Todesopfern beschlossen China, Indonesien und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft sowie eine Reihe weiterer Airlines, Boeings modernisierten Mittelstreckenjet vorerst am Boden zu lassen. Eine klare Reaktion der Luftfahrtbranche gibt es bislang allerdings nicht. Andere Airlines, darunter die großen US-Gesellschaften American und Southwest, fliegen die Maschinen weiter. Bereits im Oktober 2018 war eine 737 Max 8 der Fluglinie Lion Air in Indonesien abgestürzt, dabei kamen 189 Menschen ums Leben./hbr/DP/fba