AKTIE IM FOKUS 2: Bericht über Interesse an QBE verunsichert Allianz-Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmegerüchte haben die Anleger der Allianz am Montag erneut auf dem falschen Fuß erwischt.



Nachdem die Investoren bereits in der Vorwoche verschnupft auf ein kolportiertes Interesse am italienischen Wettbewerber Generali reagiert hatten, sorgten nun Spekulationen über den australischen Versicherer QBE für Irritationen. An diesem Montag büßten die Aktien des deutschen Branchenprimus Allianz 1,70 Prozent auf 159,25 Euro ein. Damit lagen sie deutlicher im Minus als der Leitindex Dax .

Die Münchner befänden sich in informellen Gesprächen mit QBE, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise. Das Unternehmen, das zu den Top-20 der Branche weltweit zählt, teilte mit, dass es keine Verhandlungen mit der Allianz oder einem anderen potenziellen Käufer gebe.

ÜBERNAHMEPHANTASIE ENTWEICHT AUS QBE-AKTIEN

Am australischen Aktienmarkt in Sydney waren die Papiere von QBE zwar zeitweise um mehr als 5 Prozent in die Höhe geschnellt. Zu Handelsschluss lag der Kurs aber nur noch mit 0,16 Prozent im Plus bei 12,35 Australische Dollar. Damit liegt der Kurs deutlich unter den im "Handelsblatt" genannten 15,00 Dollar je QBE-Aktie.

An der Frankfurter Börse reagierten die Investoren skeptisch. Denn der Deal mit QBE wäre teuer und hätte eine Dimension von 20 Milliarden Dollar - also umgerechnet gut 14 Milliarden Euro. Ein Aktienhändler schätzt, dass die Allianz im Fall einer solch großen Übernahme eine Kapitalerhöhung vornehmen würde. Alternativ könnte der Vorstand den erwarteten Aktienrückkauf streichen. Beides wären eher schlechte Nachrichten für die Anleger.

ANALYST: ÜBERNAHME WÄRE MIT RISIKEN VERBUNDEN

Analyst Philipp Häßler von der Investmentbank Equinet wies darauf hin, dass Allianz-Chef Oliver Bäte zuletzt immer wieder betont hatte, an Übernahmen interessiert zu sein. Insofern sei es recht wahrscheinlich, dass er zumindest diese Kaufgelegenheit in Australien ins Auge fasse. Allerdings sei der Deal mit Risiken verbunden.

Übernahmen dieser Größenordnung müssen in der Regel von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Bei QBE kommt hinzu, dass es bei dem Konzern im asiatisch-pazifischen Raum laut "Handelsblatt" zuletzt Probleme gab, so dass sich das Management von einigen Bereichen dort getrennt habe.

BEREITS SPEKULATIONEN ÜBER INTERESSE AN GENERALI