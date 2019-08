AKTIE IM FOKUS 2: BMW halten sich im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Donnerstag nach den Zahlen für das zweite Quartal freundlich tendiert.



Vorbörslich kaum verändert, etablierten sie sich mit Beginn des Xetra-Handels in der Gewinnzone und stoppten damit erst einmal ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage. Am frühen Nachmittag standen die Anteile des Autobauers 1,1 Prozent höher.

Analysten waren mit dem Zahlenwerk der Bayern insgesamt zufrieden: Die Resultate hätten die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Max Warburton von Bernstein Research. Im Vergleich zum Wettbewerber Mercedes stehe BMW gut da, die Margen seien aber nicht so gut, wie sie sein könnten und sollten. Nach dem schwachen ersten Quartal sei der Autokonzern auf dem Weg der Besserung, kommentierte Marc-Rene Tonn von Warburg Research.

Aus Sicht von Analyst Tom Narayan vom Analysehauses RBC hat der Autokonzern beim Gewinn je Aktien im zweiten Quartal zwar die Schätzungen leicht verfehlt. Das gehe aber vor allem auf Investitionen zurück und sei daher keine allzu starke Belastung./ajx/jha/

