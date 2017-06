AKTIE IM FOKUS 2: Ausstieg des Großinvestors bremst Erholung bei Rocket Internet

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

(neu: Analystenstimmen und aktuelle Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die jüngste Erholung der Aktien von Rocket Internet ist in der Pfingstwoche etwas ins Stocken geraten.



Nachdem die Anleger bereits am Dienstag unzureichende Details des angepeilten Börsengangs der Beteiligung Delivery Hero bemängelt hatten, sorgte nun der Ausstieg des schwedischen Großinvestors Kinnevik für einen weiteren Rückschlag. Am Donnerstag sackten die Papiere der Start-up-Schmiede um rund 2,5 Prozent auf 20,45 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax .

Seit Wochenbeginn summiert sich damit das Minus bei den Rocket-Internet-Aktien auf knapp 5 Prozent. Dabei hatten sich die Papiere in den letzten Wochen noch etwas gegen ihre monatelange Talfahrt gestemmt, die erst Ende März bei gut 15 Euro gestoppt wurde.

Die Beteiligungsgesellschaft Kinnevik trennte sich nun von 10,9 Millionen Rocket-Aktien zum Stückpreis von 20 Euro. Da die Haltefrist nach der letzten Veräußerung jüngst abgelaufen sei, habe der Schritt eigentlich nicht sonderlich überrascht, sagte ein Händler. Dennoch sei die Platzierung natürlich eine Belastung. Der Experte hält aber eine Kurserholung für möglich, da der Aktienüberhang durch den erwarteten Schritt von Kinnevik nun Vergangenheit sei.

Bereits Ende Februar hatte Kinnevik begonnen, sich bei Rocket Internet aus dem Staub zu machen. Der seinerzeit überraschende Schritt hatte die Anleger verschreckt und die Anteilsscheine auf Talfahrt Richtung Rekordtief geschickt.

Von ihrem Rekordhoch bei gut 60 Euro Ende November 2014 kurz nach dem Börsengang sind die Aktien von Rocket Internet damit weit entfernt. Das Unternehmen musste in der Vergangenheit immer wieder die Werte wichtiger Beteiligungen nach unten korrigieren.

Seit Ende April aber häufen sich die guten Nachrichten. So arbeiten sich die Beteiligungen der Berliner allmählich aus den roten Zahlen raus. Analyst Alexander Rummler von Oddo Seydler blickt denn auch eher positiv in die Zukunft. Sollte der Börsengang des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero gelingen, könnte sich das Geschäftsmodell von Rocket Internet als erfolgreich erweisen.