AKTIE IM FOKUS 2: Aumann nach heftiger Gewinnwarnung im freien Fall

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind in der Autobranche zwar derzeit Kummer gewöhnt. Die Gewinnwarnung des Maschinenbauers Aumann schockte sie am Donnerstag dennoch und führte am Ende zu einem Kurseinbruch um 18,54 Prozent auf 14,50 Euro.



Zwischenzeitlich waren die Anteilscheine auf ein Rekordtief von 14,20 Euro abgesackt. 2017 hatten die Papiere noch 95,48 Euro gekostet.

Aumann avisierte für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von bestenfalls 22 Millionen Euro. "Abhängig von der weiteren Marktentwicklung" können es aber auch nur 16 Millionen Euro werden. Eigentlich sollten in diesem Jahr etwas mehr als die 2018 erwirtschafteten 29,3 Millionen Euro herauskommen.

Wiederholte Verschiebungen von Auftragsvergaben mit signifikantem Volumen hatten zu einem enttäuschenden Auftragseingang von 85 Millionen Euro im ersten Halbjahr geführt. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren insbesondere der rückläufige Fahrzeugabsatz und die daraus resultierende Verunsicherung in der Automobilindustrie.

Eine nachhaltige Nachfrageerholung hält Analyst Christian Glowa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser momentan für überhaupt nicht absehbar. Mangelnde Auslastung dürfte die Profitabilität über 2019 hinaus belasten. Glowa setzte daher die Bewertung der Papiere aus.

Auch ein anderer Marktbeobachter sieht den heftigen Rückschlag nach der bereits befürchteten Gewinnwarnung nicht als Kaufchance. Die Anlagestory und auch das Management stünden unter heftigem Glaubwürdigkeitsdruck.