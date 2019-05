AKTIE IM FOKUS 2: Apple begeistert wieder - Dow-Favorit seit Jahresbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

(aktualisierte Fassung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der iPhone-Hersteller Apple hat am Mittwoch nach einigen Enttäuschungen wieder begeistern können.



Überraschend gute Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal sowie angekündigte Aktienrückkäufe sorgten dafür, dass die Anleger wieder beherzt zugriffen und Anteilscheine von Apple kauften.

Einhergehend mit kräftigen Umsätzen stieg die Aktie des Technologiekonzerns im Verlauf des US-Handels auf den höchsten Stand seit Anfang November und legte zuletzt dann um 6,74 Prozent auf 214,20 US-Dollar zu.

Anfang Januar war das Papier noch um rund 10 Prozent auf den tiefsten Stand seit März 2017 eingebrochen, nachdem Apple seine Umsatzprognose gekappt hatte. Das Weihnachtsgeschäft war schlecht gelaufen, da der iPhone-Hersteller die Wirtschaftsabkühlung in China und deren Folgen unterschätzt hatte. In den vergangenen Monaten hatte sich die Aktie nach und nach wieder erholt. Seit Jahresbeginn beträgt ihr Plus - inklusive der aktuellen Gewinne des heutigen Tages - fast 36 Prozent. Damit ist sie der bislang am besten gelaufene Wert im Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der selbst um rund 14 Prozent zulegte.

"Apples abgelaufenes Quartal war ein solides Zurückkommen im Vergleich zum schwierigen Weihnachtsquartal", urteilte Analyst Matthew Cabral von der schweizerischen Bank Credit Suisse. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten positiv überrascht. Zwar war der Umsatz im Kerngeschäft mit iPhones im Jahresvergleich weiter gesunken, allerdings weniger als Analysten erwartet hatten.

Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan hob denn auch vor allem diese Entwicklung sowie die Erwartungen von Apple-Chef Tim Cook für das laufende Quartal hervor. Die Lage habe sich inzwischen wieder deutlich gebessert, hatte Cook am Vorabend nach Börsenschluss gesagt. Den Investoren sei damit Hoffnung gegeben worden, dass Apple womöglich in seinem nächsten, dem dritten Geschäftsquartal, zu Wachstum zurückkehren könnte, schrieb er. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Absatzmenge und Preis beim iPhone könnte die Umsatzchancen maximieren. Die Stimmung der Anleger sollte sich seines Erachtens nun weiter aufhellen.

Positiv äußerten sich auch die Experten von Bernstein und Morgan Stanley. Trotz Preissenkungen hätten die Bruttomargen im abgelaufenen Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi. Kathryn Huberty von der Investmentbank Morgan Stanley reagierte prompt mit einer Kurszielanhebung um 6 auf 240 Dollar und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Sie erwartet unter anderem in der zweiten Jahreshälfte 2019 einen neuerlichen Auftrieb des Service-Geschäfts, zu dem unter anderem der Streaming-Dienst Apple Music sowie die Erlöse aus dem App Store und dem Speicherdienst iCloud gehören. Im abgelaufenen Quartal kamen aus diesem Bereich, der ihres Erachtens von den Investoren noch unterschätzt werde, 20 Prozent der Konzernumsätze./ck/la/