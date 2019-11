AKTIE IM FOKUS 2: Anleger machen bei BMW nach Zahlen erst einmal Kasse

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

(Neu: Mehr Details)

LONDON (dpa-AFX Broker) - Trotz guter Zahlen zum dritten Quartal hat die Aktie von BMW am Mittwoch nachgegeben.



Europaweit stand die Branche zur Wochenmitte unter Druck, nachdem sie in den vergangenen Wochen dank der Aussicht auf eine deutliche Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit stark zugelegt hatte. Mit minus 0,36 Prozent auf 72,54 Euro hielten sich die Verluste allerdings in Grenzen.

Immerhin haben die BMW-Papiere seit ihrem Jahrestief bei rund 58 Euro im August wieder kräftig zugelegt, und zwar um rund ein Viertel. Im bisherigen Jahresverlauf allerdings sieht es etwas anders aus: Da hat die Aktie gerade einmal um etwas mehr als 2 Prozent gewonnen, der Dax indes um etwa ein Viertel.

Analyst Max Warburton von Bernstein Research bezeichnete das dritte Quartal des Autokonzerns zwar als solide und auch im ewigen Kampf mit ihrem Stuttgarter Wettbewerber Daimler hätten die Münchner die Nase vorn. Doch scheine der frühere Mut mit Blick auf Zukunftsentwicklungen in den letzten Jahren ein wenig geschwunden - gerade mit Blick auf E-Autos. Die Aufgabe des neuen Vorstandsvorsitzenden sei es nun, dies zu ändern.

Vorsichtig blieb auch Frank Schwope von der NordLB. "Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren werden die Zeiten im Automobil-Sektor unruhig bleiben", schrieb der Analyst. Immerhin habe BMW aber einige Effizienzsteigerungen umgesetzt und könnte in den kommenden Quartalen noch nachlegen./mf/ck/mis