AKTIE IM FOKUS 2: Adidas fallen ins Minus - hohe Bewertung bremst

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

(neu: Aktienkurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Geschäftszahlen von Adidas haben die Aktien am Mitttwoch nicht nachhaltig beflügelt.



Trotz besser als erwarteter Zahlen fielen die Papiere des Sportartikelkonzerns schon im frühen Handel ins Minus. Sie verloren zuletzt 2,7 Prozent auf 273,85 Euro und wurden so zum Schlusslicht im Dax . Auf kurze Sicht ist die Aktie wieder in den Bereich des Vorwochentiefs zurückgefallen, nachdem sie zuletzt mit dem Gesamtmarkt angezogen hatte.

Börsianer verwiesen auf die bereits hohe Bewertung, die das weitere Potenzial begrenze. Die Kursziele der Analysten seien nicht weit vom aktuellen Niveau entfernt, nachdem die Aktie im ersten Halbjahr um gut 100 Euro gestiegen war. Das anspruchsvolle Niveau komme auch darin zum Ausdruck, dass Adidas dem Dax in den vergangenen Wochen etwas hinterher gehinkt sei. Zudem verzerre ein währungsbedingter Einmaleffekt die Margen, was für Ernüchterung sorge.

Analysten zeigten sich mit dem Zahlenwerk des Sportartikelherstellers zwar zufrieden - Euphorie kam aber nicht auf. So bezeichnete Volker Bosse von der Baader Bank Umsätze und Ergebnisse als insgesamt den Erwartungen entsprechend, verwies aber darauf, dass die Gewinne im Jahresvergleich gesunken seien. Mit dem währungsbereinigten Umsatzzuwachs hinke das Unternehmen zudem den Wettbewerbern Nike und Puma hinterher./mf/tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------