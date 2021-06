AKTIE IM FKOUS: Adler Group rutschen zweistellig - Händler vermutet Leerverkäufe

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Adler Group sind am Donnerstag im frühen Handel zwischenzeitlich prozentual zweistellig abgerutscht.



Mit 21,38 Euro kosteten die Aktien des Immobilienunternehmens zuletzt fast 14 Prozent weniger als am Vortag und befanden sich auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang November 2020. Hier seien wohl Leerverkäufer am Werk, die auf fallende Kurse wetteten, sagte ein Händler. Chartbild ist nun zumindest schwer angeschlagen. Seit dem Zwischenhoch der Vorwoche ging es um gut 30 Prozent abwärts./ag/mis