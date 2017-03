AKTIEN IM FOKUS: Zweifel an Trumps Versprechen belasten Bankenbranche

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Banken sind am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt überdurchschnittlich stark unter Druck geraten.



Der Stoxx Europe 600 Banks zählte mit einem Minus von 1,66 Prozent zu den größten Verlierern im europäischen Branchentableau. Am Markt machen sich mittlerweile Zweifel breit, wie schnell der neue US-Präsident Donald Trump seine vollmundigen Wahlversprechen umsetzen kann, beziehungsweise ob ihm das überhaupt gelingt.

Die Hoffnung auf eine weniger strenge Bankenregulierung sowie reichlich sprudelnde staatliche Infrastrukturausgaben und damit einhergehende höhere Inflationserwartungen hatten die Aktienmärkte seit der Wahl Trumps angetrieben. Banken hatten dabei stark von höheren Erwartungen in puncto Inflation und in der Folge höheren Zinshoffnungen profitiert. Sie leiden schon seit Jahren unter dem Niedrigzinsumfeld, das die Gewinnmargen im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft belastet. Dieser "Reflation-Trade" könnte sich nun umkehren, erklärte ein Händler.