AKTIEN IM FOKUS: Wirecard nach 12 Gewinntagen in Folge unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Gewinnserie der Wirecard-Aktien scheint am Freitag zu enden.



Nachdem die Papiere des Bezahl-Dienstleisters 12 Tage in Folge zugelegt hatten, ging es am Freitagnachmittag um 4,25 Prozent auf 149,65 Euro nach unten. Kurz nach dem Handelsstart hatte es noch für ein Rekordhoch von 158,10 Euro gereicht, bevor Anleger begannen Kassen zu machen.

Allein im bisherigen Jahresverlauf hatten die Papiere in der Spitze um rund 70 Prozent zugelegt. Damit brachte es das Fintech-Unternehmen auf einen Börsenwert von mehr als 19 Milliarden Euro. Das ist nur knapp weniger als der der Deutschen Bank./mis/tos

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------