AKTIEN IM FOKUS: Westwing auf Rekordhoch - Home24 leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Coronakrisen-Gewinners Westwing steigen und steigen.



Am Donnerstag erreichten die Papiere des 2018 an die Börse gegangenen Online-Möbelhändlers bei nun 46,24 Euro ein Rekordhoch. Gegen Mittag zeigten sie sich mit plus 7,4 Prozent auf 46,18 Euro nur knapp darunter. Ende März hatte das SDax -Unternehmen mit herausragenden Jahreszahlen sowie mit einem starken Ausblick auf 2021 überzeugt.