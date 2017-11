AKTIEN IM FOKUS: Vorbörslich hält sich Korrektur bei Tech-Aktien in Grenzen

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die herben Kursverluste von Technologieaktien an der Wall Street am Vortag haben die Pendants am deutschen Markt vorbörslich nur bedingt belastet.



Zwar gaben Siltronic und Aixtron auf Tradegate um 2,6 beziehungsweise 1,8 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss nach. Mit Dialog Semiconductor und den beiden Dax-Werten Infineon und SAP konnten sich jedoch drei weitere Titel aus der Branche vorbörslich gut behaupten.

An der Nasdaq waren die Kurse von Tech-Aktien am Mittwoch unter Druck geraten. Der Nasdaq-100 büßte in nur zweieinhalb Stunden im Tief bis zu 2,2 Prozent ein. Anschließend stabilisierte sich der Index jedoch auf niedrigerem Niveau. Ein Händler begründete die vergleichsweise stabilen Kurse deutscher Technologiepapiere denn auch mit der leichten Erholung der Kurse an der Nasdaq im weiteren Verlauf des Handels./bek/das

